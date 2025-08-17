Pedro Sánchez ha puesto en valor la profesionalidad, el oficio y la dedicación de los servidores públicos de España

OurenseEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al igual que el rey Felipe VI, ha interrumpido sus vacaciones estivales por los fuegos que asolan España. El jefe del Ejecutivo ha propuesto, ante la ola de incendios forestales, la creación de un "gran pacto de estado" para la "mitigación y la adaptación" a la emergencia climática del país.

Así lo ha hecho este domingo durante su visita en Ourense al centro de coordinación operativo contraincendios, donde ha estado acompañado del mandatario de la Xunta gallega, Alfonso Rueda; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

"Esto interpela a todas las administraciones públicas pero también a los grupos parlamentarios en el poder legislativo, al conjunto de la sociedad civil, a la ciencia, a la empresa, a los sindicatos. En definitiva, al conjunto del país", ha asegurado Sánchez.

Asimismo, Pedro Sánchez ha puesto en valor la profesionalidad, el oficio y la dedicación de los servidores públicos de España y ha afirmado que, "hoy mismo", la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha dado el visto bueno a que "haya 500 efectivos más del Ejército de Tierra que se vayan a desplegar en los distintos incendios del país".