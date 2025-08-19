Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (19-08-2025)

Pedro Sánchez anuncia que el 26 de agosto se reconocerá la emergencia en zonas con incendios

Detenido un hombre por provocar un incendio forestal en Colmenar Viejo, Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que dentro de una semana, el próximo 26 de agosto, el Consejo de Ministros procederá a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil a las zonas que están sufriendo incendios forestales y se ha comprometido a colaborar desde el Ejecutivo a la reconstrucción de las mismas.

La Guardia Civil ha detenido al presunto responsable de provocar, de manera intencionada, el incendio forestal del pasado 21 de julio en Colmenar Viejo, que calcinó 31 hectáreas en este municipio de la Comunidad de Madrid. En un comunicado, la Comandancia de la Guardia Civil ha informado este martes de la detención el pasado 9 de agosto de un varón de 48 años al que se le ha imputado un delito de incendio forestal.