"Se estaba retirando del incendio para descansar por una pista forestal de fuerte pendiente en la zona de Espinoso de Compludo”, explica la Junta de Castilla y León

Última hora de los incendios en España: el fuego de Aliseda, en Cáceres, fue provocado “por intereses económicos”

LeónEl bombero forestal fallecido en Espinoso de Compludo durante los trabajos de extinción del incendio declarado en Yeres y Llamas de Cabrera, en León, era originario de Ourense, tenía 57 años y procedía de la brigada de Bayubas de Abajo, en Soria, donde se había afincado desde hacía ya más de tres décadas.

Identificada por las iniciales I.R., murió al sufrir un accidente con la autobomba que conducía en el citado municipio perteneciente a Ponferrada, en la comarca leonesa de El Bierzo, donde se había desplazado junto al resto de compañeros para luchar contra las llamas que arrasan la región.

El bombero murió en un accidente en el que también resultó herido un compañero

Tal como ha informado la Junta de Castilla y León en una nota de prensa, el fallecido, integrante del Operativo INFOCAL, sufrió un accidente cuando “el convoy en que se integraba su vehículo se estaba retirando del incendio para descansar por una pista forestal de fuerte pendiente en la zona de Espinoso de Compludo”.

“Por alguna causa que se desconoce, el vehículo se aproximó al talud y volcó, cayendo por una ladera de fuerte desarrollo”, señala la Junta, que apunta que, además, como consecuencia del siniestro también resultó herida otra persona, trasladada al Hospital El Bierzo.

“La Junta desea trasladar sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del trabajador fallecido, reconociendo su compromiso y dedicación en la lucha contra los incendios forestales y la protección del patrimonio natural de Castilla y León. Asimismo, expresa su apoyo y deseos de una buena evolución al herido”, han expresado en su comunicado, donde también han querido “destacar y agradecer profundamente el compromiso, la entrega y la vocación de servicio de todo el personal que forma parte del Operativo INFOCAL, así como de los equipos de apoyo que colaboran en esta ardua labor”.

El fallecido formaba parte del operativo desplazado desde Soria para apoyar en León

Por su parte, la Delegación Territorial de la Junta en Soria ha explicado en otro comunicado que el bombero forestal muerto en Espinoso de Compludo era oficial de montes y conductor maquinista de autobomba desde julio de 2010.

Formaba parte del convoy que partió de Soria en la tarde del pasado sábado, con un total de 22 trabajadores forestales, hacia el lugar del incendio, donde se integraron en el operativo que combate el incendio de Yeres y Llamas de Cabrera, que desde hace más de una semana afecta a la comarca leonesa de El Bierzo y que arrasó con el espacio natural y cultural de Las Médulas.

Al respecto, la Junta ha explicado que actualmente se está organizando el regreso del citado convoy hacia la provincia de Soria, que se producirá a lo largo de este lunes.

Varios heridos en los incendios

Por su parte, el parte médico elaborado a diario por la Consejería de Sanidad detalla que el compañero del fallecido que resultó herido, un peón que viajaba junto a él cuando el vehículo cayó por un terraplén y que sufrió heridas leves, ha recibido ya el alta tras pasar la noche en el Hospital de El Bierzo, mientras que otro bombero forestal ha permanecido ingresado en el Hospital de Zamora, en observación, tras resultar herido en el fuego de Mahíde (Zamora).

Concretamente, el herido en el accidente en Espinoso del Compludo tiene 30 años y es también procedente de la base soriana de Bayubas de Abajo. Presenta una fractura no desplazada de apófisis vertebral, aunque no precisa intervención quirúrgica.

Por otro lado, el bombero forestal afectado por el incendio de Mahíde (Zamora), declarado el domingo por la mañana y actualmente en nivel 1 de gravedad, tiene 53 años y sus heridas no revisten gravedad.

Más allá de ellos, respecto a los heridos en otros incendios, los ingresados desde el pasado jueves en las unidades de quemados del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid y del Hospital de Getafe no han experimentado cambios sustanciales en su estado, aunque una de las cuatro personas que estaban en estado crítico ha evolucionado a mejor y ha salido de ese estado para seguir grave.

En concreto, las tres personas que siguen en estado crítico están estables: la mujer de 56 años con el 48% de la superficie corporal quemada, el hombre de 36 años con el 50% de su cuerpo quemado y otro hombre de 64 años con el 35% quemado.

Otro de los ingresados en Valladolid ha dejado el estado crítico y actualmente los médicos consideran que está grave, pero con evolución favorable. Se trata del hombre de 80 años que presenta quemaduras en el 15% de su cuerpo.

Por último, la mujer de 77 años que tiene quemado el 10% de su superficie corporal continua en estado grave, aunque con buena evolución en el mismo hospital vallisoletano.

En el caso del herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid ha informado de que se encuentra estable dentro de la gravedad.

Esta persona, que junto al resto de afectados forma parte del grupo de personas que sufrieron heridas en los incendios de las provincias de Zamora y León en la pasada semana, está intubado y presenta quemaduras en un 23% de la superficie corporal.