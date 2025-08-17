Von der Leyen, Rutte, Merz, Macron, Stubb y Meloni estarán presentes en la reunión entre Zelenski y Trump de este lunes en Washington

Donald Trump y Vladimir Putin terminan su cara a cara sin ningún anuncio sobre Ucrania: "No hemos llegado a un acuerdo"

Compartir







La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y otros líderes europeos como el alemán Friedrich Merz o el francés Emmanuel Macron viajarán a Washington este lunes junto al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, para estar presentes en la reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump.

La OTAN también ha informado en un comunicado que su secretario general, Mark Rutte, participará en el encuentro en la capital del país norteamericano.

"Esta tarde daré la bienvenida a (Zelenski) en Bruselas. Juntos participaremos en la Coalición de los Dispuestos", dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales, y añadió que "a petición del presidente Zelenski, mañana me uniré a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca".

En la cita también estará presente el mandatario francés, Emmanuel Macron, según ha confirmado el Elíseo, que ha destacado que servirá para "continuar el trabajo de coordinación entre los europeos y Estados Unidos a fin de lograr una paz justa y duradera que preserve los intereses vitales de Ucrania y la seguridad de Europa".

PUEDE INTERESARTE Putin propone quedarse con el este de Ucrania a cambio de congelar la ofensiva como condición de paz

De igual forma, Friedrich Merz ha indicado en redes sociales que asistirá al encuentro para "intercambiar opiniones con el presidente estadounidense Trump sobre el estado de los esfuerzos de paz, las garantías de seguridad, las cuestiones territoriales y el apoyo continuo a Ucrania".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La oficina de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha indicado que la 'premier' también estará presente acompañada de los demás líderes europeos, al igual que el presidente finlandés, Alexander Stubb, según ha informado en un comunicado.