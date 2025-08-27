Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (27-08-2025)

Alarma tras 12 días de incendio en el vertedero de A Rúa: el fuego que nadie puede apagar

Felipe VI habla con los afectados en Zamora: "Los testimonios son sobrecogedores"

Compartir







Alarma tras 12 días de incendio en el vertedero de A Rúa: el fuego que nadie puede apagar

El pasado 15 de agosto la comarca de Valdeorras se convirtió en algo parecido al infierno. Un voraz incendio que llegó desde Larouco, y que fue el más grande de la historia de Galicia, rodeó en apenas unas horas varios núcleos urbanos, poniendo en peligro decenas de viviendas, y obligó a desalojar la residencia de ancianos de A Rúa.

Felipe VI habla con los afectados en Zamora: "Los testimonios son sobrecogedores"

Felipe VI ha reconocido este miércoles, tras recorrer zonas afectadas por los incendios forestales de Zamora y conversar con profesionales de extinción y decenas de afectados, muchos de ellos desalojados de sus casas, que "los testimonios son sobrecogedores".