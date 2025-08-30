Informativos Telecinco | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (30-08-2025)

Miles de españoles apuran las últimas horas de sus vacaciones

La ola de incendios arrasa más de 360.000 hectáreas

Miles de españoles apuran las últimas horas de sus vacaciones

Se acaba el mes de agosto y muchos apuran las últimas horas de vacaciones. Las playas están a rebosar, los chiringuitos apuran su franja de máxima afluencia y los más previsores comienzan a volver a casa. Se espera una operación retorno escalonada, pero masiva.

Para muchos otros comienza un septiembre muy complicado después de una ola de incendios interminable que ha durado 16 días. Han perdido la vida 4 personas, más de 360.000 hectáreas han quedado calcinadas y ahora la España vaciada está más desolada que nunca. Ahora, es el momento de recibir ayudas.