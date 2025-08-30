Ningún municipio asturiano tendrá riesgo 'muy alto' de incendio forestal este sábado, con 39 en riesgo 'alto'

El Principado de Asturias no registra este sábado ningún municipio en riesgo "muy alto" de sufrir incendio forestal, después de varias semanas con esta situación. Sí habrá, en cambio, riesgo 'alto' en 39 concejos, según las previsiones de la Dirección General de Infraestructuras Rurales y Montes, calculadas en base a las previsiones meteorológicas de la Aemet.

Este sábado el mayor riesgo se dará en la mitad occidental asturiana, siendo los municipios más afectados Avilés, Belmonte de Miranda, Candamo, Cangas del Narcea, Carreño, Castrillón, Castropol, Coaña, Corvera, Cudillero, Degaña, El Franco, Gijón, Gozón, Grado, Ibias, Illas, Las Regueras, Llanera, Muros del Nalón, Navia, Pravia, Proaza, Quirós, Salas, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Santo Adriano, Somiedo, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Taramundi, Teverga, Tineo, Valdés, Vegadeo, Villanueva de Oscos y Yernes y Tameza.

Zonas en riesgo moderado y en riesgo bajo

Por otro lado, el riesgo será 'moderado' en Aller, Bimenes, Cabranes, Caravia, Caso, Colunga, Langreo, Laviana, Lena, Llanes, Mieres, Morcín, Nava, Noreña, Oviedo, Peñamellera Baja, Ribadedeva, Ribadesella, Ribera de Arriba, Riosa, San Martín del Rey Aurelio, Sariego, Siero, Sobrescobio y Villaviciosa.

En el resto de municipios, el riesgo de sufrir incendio forestal será 'bajo'. Se trata de Allande, Amieva, Boal, Cabrales, Cangas de Onís, Grandas de Salime, Illano, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Pesoz, Piloña, Ponga y Villayón.