Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (01/09/2025)

Buscan a un hombre de 35 años desaparecido mientras se bañaba en el río Segura: fue arrastrado por la corriente aguas abajo

Efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local buscan desde el pasado domingo a un hombre ecuatoriano de 35 años que desapareció mientras se bañaba junto a unos amigos en el río Segura, a la altura de Abarán (Murcia). Al joven, residente en Jumilla, que había viajado hasta Abarán para pasar el día junto a sus amigos, se le vio por última vez cuando se zambullía en la playa fluvial del Jarral y fue arrastrado por la corriente aguas abajo.

El origen de las interferencias que han afectado al avión de Von der Leyen, explicado por un piloto: las zonas más sensibles a sufrirlas

Las tensiones entre Rusia y la Unión Europea han vivido este lunes un nuevo episodio con el incidente que sufrió el avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen. El aparato sufrió interferencias en los sistemas de navegación GPS antes de aterrizar en Bulgaria. Bruselas considera lo ocurrido como una prueba más de las amenazas y la intimidación propias del Kremlin. Las autoridades de Moscú niegan las acusaciones. Carlos Franganillo ha entrevistado en Informativos Telecinco a Francisco Cruz, piloto con más de 19.000 horas de vuelo.