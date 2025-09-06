Informativos Telecinco | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (06-09-2025)

Cruce de reproches entre el PSOE y el PP tras la apertura del año judicial

Un centenar de embarcaciones recorren la ría de Bilbao en apoyo a la Flotilla que partió de Barcelona

Compartir







Cruce de reproches entre el PSOE y el PP tras la apertura del año judicial

El PSOE y el PP se enzarzan en un cruce de reproches tras la apertura del año judicial. La sesión ha seguido subiendo la temperatura al ya caldeado clima político con la presencia del fiscal general del Estado al borde del banquillo de los acusados, la ausencia de Alberto Núñez Feijóo y las críticas de Pedro Sánchez a la judicatura.

Un centenar de embarcaciones recorren la ría de Bilbao en apoyo a la Flotilla que partió de Barcelona

Nueva marcha en solidaridad con el pueblo palestino. Un centenar de embarcaciones han recorrido la ría de Bilbao desde el puerto pesquero de Santurce, en apoyo a la Flotilla que partió de Barcelona. Una acción simbólica para denunciar el bloqueo que sufre Gaza y visibilizar la situación humanitaria.