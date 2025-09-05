José Luis Ábalos advierte al juez de que la entrevista a su exmujer en Telecinco puede poner en riesgo la causa

El exministro José Luis Ábalos ha enviado un escrito al juez del caso Koldo que lo investiga en el Tribunal Supremo para advertirle en relación a la entrevista en exclusiva a su exmujer Carolina Perles que se podrá ver este lunes, 8 de septiembre, en Telecinco a las 23:00 horas, en el programa 'El Precio de la Corrupción'.

Así se pronuncia la defensa del exsecretario de Organización del PSOE Ábalos en un escrito en el que apunta que, por los extractos de la entrevista que se han avanzado, su exmujer da cuenta de informaciones, documentación y conversaciones "sensibles y reservadas" a las que accedió o que presenció cuando él era ministro.

Sus declaraciones pueden "perjudicar la percepción judicial del señor Ábalos y también de los otros investigados", afirma en el escrito dirigido al magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa que se sigue contra él, contra su sucesor como secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y contra el exasesor Koldo García, entre otros.

La defensa del exministro no pide ninguna medida ante la emisión de ese programa. En un primero escrito, reclamaba la citación como testigo de Carolina Perles, pero posteriormente ha remitido otro en el que aclaraba que esa solicitud se había hecho por error y pedía dejarla sin efecto.