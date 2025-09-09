Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (09/09/2025)

Hamás confirma cinco muertos en el ataque israelí en Doha: "Confirmamos el fracaso del enemigo"

Pedro Sánchez afirma que "juzgará la indiferencia como complicidad" ante la situación en Gaza y urge a Europa a actuar

Los bombardeos del ejército israelí sobre la capital de Qatar, Doha, ha causado el pánico en sus calles. Es la primera vez que Israel ataca este país del golfo pérsico, donde se desarrollan las conversaciones para una posible tregua en Gaza. Precisamente los negociadores de Hamás han sido los objetivos de los proyectiles israelíes. De ellos cinco miembros de Hamás han muerto pero no han conseguido alcanzar a sus líderes

El reventón húmedo en Alicante recuerda el miedo de la DANA: tumba árboles, torres eléctricas y muros

El miedo quedó grabado en la piel de los valencianos tras la DANA. La evidencia es que el anuncio de un reventón húmedo en Alicante ha hecho saltar todas las alarmas entre la población. En Paiporta, la alerta amarilla ha hecho mirar el cielo como nunca hoy y también en las alcantarillas, rezando para que el saneamiento de las mismas sea suficiente para aguantar una vez más mientras el Mediterráneo hierve.