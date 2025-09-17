Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (17-09-2025)

Gaza y el boicot a La Vuelta se colarán en el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo la sesión de control al Gobierno

Gaza y el boicot a La Vuelta se colarán en el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo la sesión de control al Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responderá este miércoles en la sesión de control del Congreso a dos preguntas centradas en la estabilidad y situación política de su Ejecutivo, después de que la Cámara tumbara la semana pasada la ley para la reducción a 37,5 horas de la jornada laboral.

Israel está cometiendo un genocidio en Gaza y su Ejército lo celebra. Así ha concluido el estudio de una comisión independiente de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados. Este informe confirma que el Gobierno de Netanyahu cumple los cuatro de los cincos actos genocidas entre ellos, matar, causar lesiones graves físicas y mentales, destruir las condiciones de vida.