Se cumplen cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención de Prevención y Sanción del Delito de Genocidio

Gaza resucita el término genocidio: España da el paso, la UE calla y el mundo espera la decisión del Tribunal de La Haya

Israel está cometiendo un genocidio en Gaza y su Ejército lo celebra. Así ha concluido el estudio de una comisión independiente de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados. Este informe confirma que el Gobierno de Netanyahu cumple los cuatro de los cincos actos genocidas entre ellos, matar, causar lesiones graves físicas y mentales, destruir las condiciones de vida.

La Comisión, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha realizado pesquisas exhaustivas sobre lo ocurrido en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 31 de julio de este año para establecer que "es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”, declaró la presidenta de la Comisión, Navi Pillay.

Esas acciones que definen el genocidio, cometidos en Gaza son: matar, causar lesiones graves a la integridad física o mental, someter deliberadamente a condiciones de vida que hayan de acarrear la destrucción total o parcial de los palestinos, e imponer medidas destinadas a impedir la natalidad, las autoridades y las fuerzas israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, según argumentan los expertos de la Comisión en el nuevo informe.

El informe enumera los actos genocidas de Israel en Gaza

El informe argumenta que las declaraciones explícitas de las autoridades civiles y militares israelíes y el patrón de conducta de las fuerzas de seguridad de Israel evidencian que los actos genocidas buscan destruir, total o parcialmente, a los palestinos de la Franja de Gaza como grupo.

La Comisión ha examinado todos los actos que prueban el genocidio en Gaza, como parte de las operaciones militares de Israel en Gaza, que incluyen la matanza y las graves lesiones de una cantidad sin precedentes de palestinos; la imposición de un bloqueo total a la ayuda humanitaria, provocando la hambruna, la destrucción sistemática del sistema sanitario y educativo en Gaza; actos sistemáticos de violencia sexual y de género; los ataques directos contra niños; los ataques sistemáticos y generalizados contra lugares religiosos y culturales; y el incumplimiento de las órdenes de la Corte Internacional de Justicia.

El informe, que apunta directamente a la responsabilidad del Gobierno de Benjamin Netanyahu, destaca que no ha evitado ni castigado el genocidio al no investigar los crímenes israelíes ni procesar a los responsables. Como ejemplo cita al presidente israelí, Isaac Herzog, al primer ministro y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, que han incitado a la comisión de genocidio sin que las autoridades hicieran algo para castigarlos.

Israel debe poner fin al genocidio inmediatamente

Israel debe poner fin de inmediato al genocidio en Gaza y cumplir plenamente las órdenes de medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia”, exigen los investigadores. Además subrayan que Israel debe acabar con su política de hambruna, levantar el bloqueo para que llegue la ayuda humanitaria sin trabas, así como la entrada irrestricta a todo el personal de las Naciones Unidas, incluidos los trabajadores internacionales de la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y a todos los organismos humanitarios internacionales reconocidos .

Para ello pide a todos los Estados a utilizar todos los medios a su alcance para detener el genocidio en Gaza, como una obligación legal de hacerlo. Para ello, insta a detener la transferencia a Israel de armas y equipo militar; a garantizar que las personas y empresas en sus territorios y su jurisdicción no participen en la comisión de genocidio ni en la incitación a cometerlo; y a tomar medidas para la rendición de cuentas mediante investigaciones y procedimientos legales contra personas o empresas involucradas directa o indirectamente en el genocidio.