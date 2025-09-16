Esperanza Buitrago 16 SEP 2025 - 08:50h.

Los tanques de Israel avanzarían sobre el terreno apoyados por los bombardeos aéreos

Se calcula que en la ciudad de Gaza quedan atrapadas al menos 650.000 personas

Compartir







El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, habría confirmado la ofensiva terrestre de la ciudad de Gaza en sus redes sociales con un “Gaza arde”. En las últimas horas, según agencias internacionales, los tanques de Israel avanzarían sobre el terreno apoyados por los bombardeos aéreos.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están atacando con mano dura la infraestructura terrorista, y los soldados de las FDI están luchando valientemente para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás", ha dicho en X Israel Katz. "No cejaremos en nuestro empeño y no daremos marcha atrás hasta que la misión se haya cumplido", ha agregado.

PUEDE INTERESARTE La Unión Ciclista Internacional, contra Pedro Sánchez

Estas palabras coinciden con las informaciones de agencias internacionales que aseguran que, la ofensiva terrestre sobre la ciudad de Gaza anunciada desde el pasado agosto, habría comenzado esta noche.

Los tanques, rumbo a la ciudad de Gaza

Tanques israelíes se dirigen hacia la ciudad de Gaza, apoyados por bombardeos aéreos. Según EFE, las fuerzas israelíes están atacando con dureza la ciudad, con helicópteros, drones y robots cargados de explosivos, mientras sus tropas van ganando terreno en diferentes zonas de las afueras de la urbe, especialmente por el noroeste, según informa la agencia EFE.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En el noreste, los tanques israelíes van avanzando y retrocediendo para ir ganando terreno poco a poco, aunque no está claro si han llegado a cruzar los límites de la ciudad. “Se reportan fuertes ataques aéreos israelíes en el noroeste de la ciudad de Gaza mientras se avecina una operación terrestre”, informa el diario israelí Times Of Israel, y el Haaretz afirma que “miles de personas huyen de Gaza mientras las Fuerzas de Defensa de Israel llevan a cabo extensos ataques”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lleva avanzando la inminente toma terrestre de Gaza desde finales de agosto. Israel había lanzado órdenes de evacuación pero la población no tiene ya ni como huir.

Israel ha intensificado en los últimos días y semanas los ataques en la Franja, contra los pocos edificios e infraestructuras que quedan en pie.

Se calcula que en la ciudad quedan al menos 650.000 personas -según las últimas cifras del Ejército israelí- del alrededor de un millón que vivían en la urbe a mediados de agosto, cuando Israel anunció su intención de invadir la capital.

Mientras las autoridades gazatíes cifran en casi 65.000 los muertos desde el inicio de la ofensiva, la ONU alerta de que la cifra de muertos podría ascender a 680.000, diez veces más de lo calculado por Hamás.