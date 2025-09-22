Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (22-09-2025)

Encuentran el cadáver del padre desaparecido tras ser arrastrado por la crecida del agua junto a su hijo en Barcelona

El Gobierno licitará un nuevo contrato para la gestión de las pulseras antimaltrato "en unos meses"

Encuentran sin vida a un hombre y su hijo desaparecidos por la crecida del agua en Barcelona

El hombre y su hijo desaparecidos en Sant Quintí de Mediona (Barcelona) tras ser arrastrado su vehículo por el agua, han sido hallados sin vida. Las fuertes lluvias han causado desprendimientos e inundaciones en la zona. Este lunes, cinco comunidades están en alerta por tormentas.

El poder judicial advirtió al Gobierno en cuatro ocasiones de los fallos en las pulseras antimaltrato. La respuesta del Ministerio de Igualdad es que volverá a licitar el contrato. Lo hará "en unos meses", aunque Ana Redondo insiste en que el sistema funciona. Sumar pide una pequeña investigación. Podemos, en cambio, tilda de "patraña" decir que las mujeres han estado desprotegidas.