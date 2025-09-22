Agencia EFE 22 SEP 2025 - 13:39h.

Tras la polémica por los fallos en los dispositivos de control, Igualdad insiste en que la mujeres estuvieron protegidas

Las pulseras telemáticas que controlan a los maltratadores: ¿cómo funcionan y por qué fallaron?

Compartir







El Ministerio de Igualdad licitará "en unos meses" un nuevo contrato para la gestión de las pulseras de control telemático de agresores machistas, que conllevará "mejoras técnicas" como la incorporación de una plataforma para disponer en todo momento de los datos de estos dispositivos. Así lo ha explicado este lunes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha vuelto a enviar un mensaje tranquilizador a las víctimas.

"Las pulseras funcionan, el dispositivo Cometa siempre ha funcionado y sigue funcionando correctamente, salva vidas a diario, está en conexión inmediata con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, realizamos un gran trabajo salvando vidas a diario", ha dicho la ministra.

PUEDE INTERESARTE Yolanda Díaz pide una investigación sobre las pulseras de control de maltratadores

La titular de Igualdad se ha mostrado muy dura con el Partido Popular, al que ha criticado por utilizar el miedo y amedrentar a las víctimas "como ariete político contra el Gobierno", "simplemente para ganar un puñado de votos", algo que ha calificado de "ruin, mezquino y absolutamente injusto".

Ha lamentado la oposición "radicalmente irresponsable" del PP, que "ya no se diferencia de Vox" y que "ha dejado de ser un partido de Estado" e incluso ha dicho que al partido que lidera Alberto Núñez Feijóo "le dan lo mismo las víctimas y le da lo mismo el sufrimiento y el miedo que puedan estar padeciendo".

"Generar alarma, miedo y sobre todo bulos y mentiras es lo último que las víctimas necesitan", ha señalado la ministra, para quien esto son cuestiones "muy delicadas" sobre las que hay que "trabajar con discreción" para "resolver cada problema".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La ministra desmiente que se compraran por AliExpress

Redondo ha insistido en que las mujeres han estado protegidas y a salvo en todo momento y ha sostenido que es "absolutamente falso que estas pulseras se compraran por AliExpress" porque están diseñadas para el sistema Cometa y homologadas en la Unión Europea.

También ha negado que los datos relativos a estos dispositivos estuvieran en manos de una empresa israelí, porque son propiedad del Ministerio y ha lamentado que con "tantas falsedades y tantas mentiras" se "amedrenta" y "asusta a las víctimas".

Ana Redondo, además, ha insistido en que su departamento ha estado en todo momento "encima de esta cuestión", que "se resolvió hace meses".