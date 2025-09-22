Hallan al menor arrastrado por las lluvias en Sant Quintí de Mediona, Barcelona

El padre del menor, aún desaparecido, decidió cruzar la riera y fueron arrastrados por el agua

Las fuertes lluvias en Barcelona obligan a evacuar a 27 personas de un funicular y a 50 pasajeros de un tren

El menor desaparecido en Sant Quintí de Mediona, Barcelona tras ser arrastrado por el agua cuando iba en el coche con su padre, ha sido hallado sin vida. Los bomberos siguen rastreando la zona para dar con el padre. Las fuertes lluvias han causado desprendimientos e inundaciones en la zona. Este lunes, cinco comunidades están en alerta por tormentas.

El niño viajaba junto a su padre en un vehículo que fue arrastrado por la crecida de un río, en la provincia de Barcelona.

Durante la noche los bomberos han localizado el cuerpo de un menor. La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlón, ha asegurado que se han encontrado el cuerpo del hijo, un niño de unos "11 o 12 años", y ha dado por supuesto que el padre también podría haber fallecido, si bien todavía no se ha localizado su cuerpo.

El cuerpo del menor se ha encontrado en Sant Pere de Riudebitlles, también provincia de Barcelona.

El padre cruzó el río a pesar de la crecida

Al parecer, el padre decidió cruzar la riera con el coche a pesar de que algunas personas se lo desaconsejaron y entonces se vio sorprendido por la crecida repentina del río, ha explicado la consellera.

Parlón ha apelado de nuevo a la prudencia ante situaciones de lluvias intensas.

Un testigo ha avisado a los servicios de emergencias de que un coche estaba siendo arrastrado por el agua de la riera y de que en su interior viajaban dos personas.

El coche fue arrastrado hasta el fondo de un barranco.

Esta noche casi un centenar de efectivos de bomberos han buscado al padre sin descanso.

Submarinistas han ayudado en las tareas de rescate, respaldadas también por drones y perros, y hasta la llegada de la noche también se ha usado un helicóptero.

Tanto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han lamentado el fallecimiento de un persona a consecuencia de las intensas lluvias en Cataluña.

Las fuertes tormentas caídas en Cataluña, en algunos puntos del entorno de la capital catalana, han dejado más de cien litros por metro cuadrado.