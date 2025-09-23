Logo de telecincotelecinco
Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (23-09-2025)

Con Arancha Morales y Bricio Segovia Informativos Telecinco 2025 Matinal 23/09/2025
Las noticias, de la mano de Arancha Morales y Bricio Segoviavídeo Informativos Telecinco

  • El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez reafirma el apoyo de España a la creación del Estado de Palestina

  • Aitana Bonmatí se consagra como la mejor jugadora del mundo: se alza con el Balón de Oro

Pedro Sánchez defiende de forma contundente el Estado Palestino

El presidente de España ha defendido que Palestina sea reconocida como miembro de pleno derecho de la ONU y que se actúe contra Israel... Francia y Australia, por su parte, se suma a los más de 150 países que han reconocido a Palestina con la ausencia del representante de Israel que no asistió a la sesión de la reunión en Nueva York.

Aitana Bonmatí se alza con el Balón de Oro

Noche de éxito para el fútbol español: Aitana Bonmatí se consagra como la mejor jugadora del mundo. El destacado jugador español, Andrés Iniesta le ha entregado el balón de oro, su tercero consecutivo. Lamine Yamal se quedó sin el máximo galardón que se lo llevó Dembelé, pero se alzó con el mejor jugador joven al igual que Vicky lópez. El técnico Luis Enrique se corona como el mejor en los banquillos.

