Dua Lipa interpretó la posición de su agente como un apoyo a la invasión de Israel a Gaza

Las dos medidas que propone Pedro Sánchez en la Asamblea de la ONU para acabar con la guerra en Gaza

Compartir







El mundo de la cultura a favor de Palestina. Dua Lipa ha despedido a su agente, David Levy, después de que éste firmara una carta en la que se pedía la expulsión del trío irlandés Kneecap, juzgado por manifestarse contra el Ejército de ocupación de Israel en el conocido festival británico de Glastonbury, según publicó el tabloide The Mail on Sunday.

La cantante británica, que es abiertamente propalestina, no vio con buenos ojos que su representante se mostrara en contra de la actuación del grupo irlandés, asumió que era partidario de la guerra en Gaza y pidió a la empresa que le representa que le adjudicara otro agente, según el medio británico, que cita fuentes de la industria musical.

David Levy, que está asociado a la agencia británica William Morris Endeavor, supuestamente firmó una carta dirigida al director del festival, Michael Eavis, y a su hija, Emily Eavis, pidiendo que los raperos de Belfast abandonaran el festival debido a los cánticos en los que hicieron apología del grupo terrorista Hizbulá y pidieron la muerte de las FDI, el Ejército israelí.

Dua Lipa interpretó la posición de su agente como un apoyo a la invasión de Israel a Gaza

La agencia no se ha pronunciado al respecto del supuesto despido de Levy por parte de Dua Lipa. "Ella lo ve como un partidario de la guerra de Israel en Gaza y del terrible trato a los palestinos y eso quedó muy claro a través de la carta que firmó y envió a Michael Eavis", según la declaración de la fuente al tabloide británico.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El trío irlandés Kneecap fue acusado por la Policía Metropolitana de Londres de un delito de terrorismo por supuestamente haber mostrado una bandera en apoyo a Hezbolá el pasado 21 de mayo durante una actuación del grupo el 21 de noviembre de 2024 en el recinto O2 de Londres.

Uno de sus cantantes, Liam Óg Ó Hannaidh, se encuentra en libertad bajo fianza y conocerá el próximo 26 de septiembre la sentencia judicial en el caso por terrorismo en el que está procesado.