Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (23-09-2025)

David Sánchez Pérez-Castejón no evita el banquillo

Arranca la Asamblea General de la ONU en Nueva York

David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano de Pedro Sánchez no logra esquivar el banquillo. La Audiencia Provincial de Badajoz da vía libre a enjuiciar por prevaricación y tráfico de influencias su contrato en la diputación de Badajoz. Un caso que el Gobierno intenta tapar, según Isabel Díaz Ayuso, con la apertura de juicio a su pareja Alberto González Amador.

La Asamblea General de la ONU arranca este martes marcada por la invasión de Gaza. Solo horas antes, 157 países han respaldado la existencia del Estado Palestino. Mientras, Estados Unidos presentará su propio plan.