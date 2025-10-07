Los miembros españoles de la Flotilla denuncian maltrato del Gobierno de Israel

El Tribunal Supremo vuelve a citar a Ábalos y Koldo a declarar

Los primeros 21 miembros de la Flotilla ya en España han denunciado “maltrato físico y psicológico” constante. Aseguran que les han pegado, metido en jaulas, quitado la medicación a los enfermos y obligados a ver imágenes de los atentados de Hamas del 7 de octubre. Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, ha anunciado acciones contra un Estado "neofascista".

El Tribunal Supremo ha citado al exministro José Luis Ábalos a declarar el próximo 15 de octubre tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detectó "desembolsos" de 95.437 euros del exdirigente del PSOE que provendrían de "ingresos no declarados".