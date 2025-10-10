Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (10-10-2025)

Israel da el visto bueno al acuerdo de paz para la Franja de Gaza

Donald Trump propone expulsar a España de la OTAN

Ministros israelíes y Benjamín Netanyahu ratifican el acuerdo de paz tras la reunión con los enviados de Estados Unidos. Hamás tiene ahora un plazo de 72 horas para liberar a los rehenes. La Unión Europea también se plantea el envío de tropas a la región y pide participar en la transición. El mandatario israelí ha destacado el avance como "un acontecimiento trascendental" por el que su Gobierno ha "estado luchando durante dos años". "Uno de los principales objetivos bélicos es recuperar a los rehenes. A todos los rehenes, tanto a los vivos como a los muertos. Y estamos a punto de lograrlo", ha celebrado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el aumento del gasto en Defensa, después de que el Gobierno se negara a alcanzar el 5 por ciento del PIB. "Solicité que pagaran el 5%, no el 2%, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España... Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN", ha declarado. Trump ha considerado que España "no tiene excusa" para no aumentar el gasto en Defensa, según ha dicho durante una rueda de prensa con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, desde la Casa Blanca.