'¡De viernes!' | Programa completo, en vídeo (21/11/25)

Disfruta del programa de '¡De viernes!' del 21 de noviembre, online y completo

Isa Pantoja se sienta en el plató de '¡De viernes!' durante su programa número 100. Lo hace en pleno foco mediático tras el reciente 'Scoop' y entrevista de su hermano Kiko Rivera, en la que se sinceró como nunca sobre algunos de los episodios más duros de su vida familiar. Ahora, la hija de Isabel Pantoja responde a todas las declaraciones del dj. Además, María José, mujer de Lucas de 'Andy y Lucas', visita el programa para desmentir la presunta infidelidad de la que su exmarido Álvaro Molina, la acusa.