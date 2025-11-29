'¡De viernes!' | Programa completo, en vídeo (28/11/25)

Disfruta del programa de '¡De viernes!' del 28 de noviembre, online y completo

Tan solo 24 horas después del ingreso de José Luis Ábalos a prisión, Carolina Perles, exmujer del político, visita el plató de '¡De Viernes!' para abordar cómo está viviendo esta situación el entorno del exministro y revela que ha recibido una "advertencia". Además, Dulce, exniñera de Isa Pantoja, desmonta en un demoledor 'scoop' el discurso que Kiko Rivera ha dado en las últimas entregas del programa.

También, Gabriela Guillén regresa al programa. Esta vez lo hace para anunciar su intención de demandar a Bertín Osborne, a quien acusa de estar manteniéndose completamente al margen de la vida del hijo que tienen en común. Por último, recibimos a los cuatro flamantes finalistas de 'Bailando con las estrellas', Nona Sobo, Nerea Rodríguez, Jorge González y Anabel Pantoja, antes de la gran final de este sábado.