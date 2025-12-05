'Gran Hermano 20': Gala 5, completa (04/12/25)

Gran Hermano 05 DIC 2025 - 08:00h.

La gala de esta noche revela al nuevo expulsado entre José Manuel, Belén y Patricia, dejando a la casa sin palabras. Mientras disfrutan ajenos a todo, un camión de 'Mudanzas GH' parte hacia Tres Cantos. Al verlo aparcado en el pabellón, los concursantes descubren que todos podrían estar en peligro.

El Súper les pide que se coloquen cada uno delante de una de las cajas distribuidas por el suelo para que Jorge Javier les informe de qué está pasando: "¡Hay mudanza! La audiencia está decidiendo quién no merece continuar en 'Gran Hermano', por tanto, quien entre en ese camión saldrá expulsado. Sin paños calientes"