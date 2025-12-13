'¡De viernes!' | Programa completo, en vídeo (12/12/25)

Disfruta del programa de '¡De viernes!' del 12 de diciembre, online y completo

Freda Lorente visitaba el plató de '¡De viernes!' para contar todos los detalles sobre la complicada situación económica que atraviesa debido a la triple estafa de la que fue víctima su marido Miguel Morales, que falleció hace apenas un par de meses dejándola sumida en una gran deuda. Además, Jessica Bueno regresaba al programa para responder a las últimas declaraciones de Jota Peleteiro sobre Kiko Rivera.

También, José María Almoguera reaparece en directo tras haber sido operado de urgencia por la enfermedad que padece en el corazón y explica cómo se encuentra actualmente. Por otro lado, el hijo de Carmen Borrego se pronuncia sobre su distanciamiento con su prima Alejandra Rubio.

Por último, Alba, sobrina de Sonia Monroy, desmonta el discurso de su tía y se reencuentra con Yola Berrocal para pedirle perdón.