Lara Guerra 12 DIC 2025 - 23:34h.

Fedra Lorente se sienta en '¡De viernes!' para sincerarse como nunca sobre su dura situación económica tras la muerte de su marido

Lydia Lozano se rompe al ser sorprendida en '¡De viernes!' por su cumpleaños, marcado por la ausencia de Charlie: "¡Gracias!"

Compartir







Fedra Lorente se sienta en el plató de '¡De viernes!' para aclarar la realidad de todos los problemas económicos que han salido a la luz. Después de conocer daros como que el cura al que recurre desde hace años aseguró que había solicitado ayuda de alimentos, la que fuera la mítica actriz del 'Un, dos, tres...responda otra vez' está dispuesta a conceder una entrevista al programa de Telecinco y explicar esta dura etapa de su vida.

En primer lugar, Fedra desvela que algunas de sus hermanas viven con ella para protegerla tras el fallecimiento de su marido, Miguel Morales. Confiesa además que después de darse a conocer todas estas informaciones no se ha escondido de los medios, sin embargo, una de las colaboradores comenta que "daba la sensación que estabas guardando la exclusiva o que igual te avergonzabas de lo que habías dicho en 'Semana' o, quizás te ha sobrepasado toda la situación con todo lo que ha salido a raíz de la exclusiva".

PUEDE INTERESARTE Jota Peleteiro cuenta por qué le dijo a Alexia Rivas que sus perros estaban en adopción si no era cierto

Fedra asegura que su marido nunca le comentó la complicada situación económica

Al escuchar estas palabras, la que fuera actriz aclara que lo comentado sobre Cáritas no es del todo cierto: "Esto está confuso, ha sido más en la Iglesia. Un padre que todos los días le daba una misa a Miguel y que es muy amigo nuestro. Muchas veces iba a cenar o a comer con él".

Tras esto, Lydia Lozano confiesa que le sorprende que "pese a que tu marido llevara las cuentas y tú no te enteraras de nada, llevando tantos años juntos y con la confianza que tenéis ¿No se sentaba por la noche en el sofá y te decía Fedra, tenemos una movida? ¿No te comentaba nada?", a lo que Fedra confiesa que "no, además no estaba por las noches. Siempre estaba actuando".

Por otro lado, otro de los periodistas de plató asegura que no comprende que, con la cantidad de bolos que hacía Miguel sumado a sus grabaciones cómo la situación ha llegado a este nivel. Sin embargo, 'La bombi' aclara que "de ingresos nada, las televisiones no me han dado ni un duro".