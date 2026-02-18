Logo de telecincotelecinco
'Universo Calleja: Canadá (III)' completo (17/02/2026), en vídeo

P9 - Canadá (III) Universo Calleja Temporada 2 Programa 9
Santi Millán se pone al frente de la expedición en Canadá, tras el aparatoso accidente de Jesús Calleja, que le ha obligado a volver a España. Viajarán a la Isla de Hanson, en la columbia Británica, un lugar donde se alejarán de todas las comodidades del primer mundo y que pondrá a prueba sus miedos y habilidades.

