'Supervivientes 2026': Conexión Honduras 8 (26/04/26), completo
Ingrid Betancor y Marisa Jara se miden en duelo por la expulsión definitiva y ¡la salvada se convierte de nuevo en concursante oficial!
Ivonne Reyes se enfrenta al mítico 'Puente de las emociones' y se abre como nunca, repasando los momentos clave de su vida. La emoción continúa con la visita sorpresa del hijo de José Manuel Soto, que conmueve a toda la playa, mientras Ingrid Betancor y Marisa Jara se juegan su futuro en el concurso tras convivir en la 'zona parásita'.