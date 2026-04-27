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'Supervivientes 2026': Conexión Honduras 8 (26/04/26), completo

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NAgore decide con quiénes comparte la recompensa de la Feria de Abril en 'Supervivientes'. telecinco.es
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Ivonne Reyes se enfrenta al mítico 'Puente de las emociones' y se abre como nunca, repasando los momentos clave de su vida. La emoción continúa con la visita sorpresa del hijo de José Manuel Soto, que conmueve a toda la playa, mientras Ingrid Betancor y Marisa Jara se juegan su futuro en el concurso tras convivir en la 'zona parásita'.

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