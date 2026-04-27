Patricia Fernández 27 ABR 2026 - 02:33h.

Las dos supervivientes se miden ante la audiencia y la salvada vuelve a ser concursante oficial de 'Supervivientes 2026'

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Ingrid Betancor y Marisa Jara han convivido los últimos días en la 'zona parásita' para terminar midiéndose a la decisión de la audiencia durante el 'Supervivientes 2026: Conexión Honduras' cuál de ellas se incorporaba como concursante oficial de nuevo y la otra iba a ser expulsada de manera definitiva.

Ambas concursantes convivían en la estructura en el mar de la que no podían bajar, salvo momentos muy puntuales, en el que los concursantes iban a tener que darles de comer y beber, atender sus necesidades completamente.

Las dos se adaptaban a esta nueva situación en la playa, pero en el momento de dar sus alegatos para enfrentarse a a la expulsión, los alegatos eran diferentes. Marisa aseguraba tener muchas ganas de vivir esta experiencia que ahora está disfrutando y le está enseñando mucho, mientras Ingrid dejaba claro que es una experiencia que se va a llevar para toda la vida, pero creyendo que era el momento de volver a casa con sus seres queridos y poder pasar el día de la madre junto a sus hijos.

Después de sus palabras, la audiencia votaba para decidir quién era la que querían que continuase en esta experiencia, después de lo que Sandra Barneda les comunicaba la decisión definitiva: "Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que la superviviente que se salve de la expulsión y continúe en la aventura sea..."

Entonando la presentadora el nombre de Marisa Jara que, por tanto, se convierte de nuevo en concursante oficial de 'Supervivientes 2026', lo que provocaba en ella una gran felicidad. Mientras Ingrid Betancor era la expulsada definitiva, la que lloraba de emoción al saber que vuelve a España.

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