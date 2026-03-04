Supervivientes 04 MAR 2026 - 19:09h.

'Supervivientes 2026' arranca y esto es todo lo que tienes que saber para salvar a tu nominado favorito

Surgen las primeras tensiones entre los supervivientes en Honduras: “Contigo, cuanto más lejos mejor”

La nueva edición del reality más salvaje de toda la televisión arranca. Todos los concursantes de 'Supervivientes 2026' se encuentran ya en la isla preparados para darlo todo en cada una de las pruebas y entablando sus primeras amistades; sin embargo, detrás de ello también habrá futuras nominaciones. Pero ¿Cómo puedes votar a tu nominado favorito? Es muy sencillo, así que, ¡Toma nota!

Recuerda que votar es completamente gratuito

¿Dónde votar? A través de la app de Mediaset Infinity

¿Cómo votar? Al entrar en la app, verás un botón flotante de color morado con la palabra 'VOTA'. Al hacer click sobre él, verás la lista oficial de nominados y podrás votar para SALVAR a tu concursante favorito.

Además, tienes otra opción para votar a través del módulo destacado de 'Supervivientes:' dentro de la propia app de Mediaset Infinity

Y eso sería todo lo que necesitas saber para poder salvar a tu concursante favorito