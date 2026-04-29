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'Supervivientes 2026': Tierra de nadie 8 (28/04/26), completo

Tierra de Nadie 8 Supervivientes 2026 Tierra de Nadie 8
Gerard y Aratz se enfrentan a la Noria infernal en 'Supervivientes'. telecinco.es
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En Honduras se revive el origen de la monumental bronca en Playa Victoria por un champú, que desata un fuerte conflicto entre Nagore y Alba Paul. Mientras, Gerard Arias y Aratz Lakuntza protagonizan un duelo titánico en la noria infernal y la noche deja una salvación clave entre Alba Paul, Almudena Porras, José Manuel Soto y Toni Elías.

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