'Supervivientes 2026': Tierra de nadie 8 (28/04/26), completo
¡La expulsión ya es cosa de tres!: la eufórica reacción de los supervivientes con la salvación de uno de los nominados
En Honduras se revive el origen de la monumental bronca en Playa Victoria por un champú, que desata un fuerte conflicto entre Nagore y Alba Paul. Mientras, Gerard Arias y Aratz Lakuntza protagonizan un duelo titánico en la noria infernal y la noche deja una salvación clave entre Alba Paul, Almudena Porras, José Manuel Soto y Toni Elías.