'Supervivientes 2026': Tierra de nadie 8 (28/04/26), completo

Supervivientes 29 ABR 2026 - 08:27h.

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En Honduras se revive el origen de la monumental bronca en Playa Victoria por un champú, que desata un fuerte conflicto entre Nagore y Alba Paul. Mientras, Gerard Arias y Aratz Lakuntza protagonizan un duelo titánico en la noria infernal y la noche deja una salvación clave entre Alba Paul, Almudena Porras, José Manuel Soto y Toni Elías.