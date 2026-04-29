Patricia Fernández 29 ABR 2026 - 03:08h.

Alba Paul, Almudena Porras, José Manuel Soto o Toni Elías: uno de ellos ya no está nominado

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Una salvación se iba a dar entre los cuatro nominados de la semana en 'Supervivientes: Tierra de nadie': el más votado por la audiencia iba a descubrir que se salvaba de la expulsión y como anunciaba Ion Aramendi, "estaba muy ajustada".

Alba Paul, Almudena Porras, José Manuel Soto y Toni Elías se llevaban midiendo a las votaciones de la gente desde el pasado jueves, siendo los señalados en unas nominaciones históricas en 'Supervivientes' y era el momento de saber quién de ellos era el más votado por el público.

María Lamela, con el machete en la mano iba cortando las cuerdas de los dos primeros que siguen nominados y eran Toni Elías y Almudena Porras. Quedando Alba Paul y José Manuel Soto, siendo uno de ellos el salvado.

"El tercer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a la expulsión definitiva del próximo jueves es...", entonaba María Lamela, la que cortaba la cuerda de Alba Paul y, por tanto, José Manuel Soto se convertía en el primer salvado de la expulsión.

El cantante estallaba de felicidad, entre bailes y los aplausos de sus compañeros, que tenían una eufórica reacción al enterarse de que Soto ya no está en peligro.

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Así queda la lista de nominados tras la salvación

Por tanto, los nominados siguen siendo: Alba Paul, Almudena Porras y Toni Elías: ¡puedes seguir votando a quién quieres salvar a través de la app de Mediaset Infinity, de manera completamente gratuita!