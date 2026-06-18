¡Ya puedes ver el segundo debate final de 'La isla de las tentaciones 10', al completo!

Compartir







Atamán y Leila se enfrentan cara a cara a los fantasmas de su pasado y a una dura acusación lanzada por Irini. Mientras tanto, Yuli y Lucas vuelven a encontrarse tras su esperado reencuentro. Además, Bayan y Miguel y José y Nerea hacen balance del momento que atraviesan sus relaciones, en un debate marcado por la revelación de una posible infidelidad.