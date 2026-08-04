Lidia González 04 AGO 2026 - 10:33h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ hace un tour por las instalaciones de la camper y habla de “la parte más asquerosa”

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Sandra Barrios no puede estar más contenta con el momento personal que está viviendo y ha querido hacer una gran escapada con una persona muy especial. Después de hablar del amigo especial al que está viendo tras su ruptura con Juanpi Vega, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña la realidad de su viaje en camper con su nueva ilusión. A pesar de lo feliz que se encuentra, todo tiene su parte negativa y la influencer no ha dudado en compartir con sus seguidores aspectos como las condiciones de higiene o la falta de espacio. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha dado un importante paso en su relación con el chico al que está conociendo, una prueba de fuego que espera superar. La influencer, que ha contado el feo gesto de Anita Williams en el bautizo del hijo de Noemí Salazar, se ha ido a Dolomitas en una camper alquilada que ha querido enseñar, sin filtros, a todos sus seguidores. La andaluza asegura que va a dejar fuera el “postureo” y que va a mostrar cómo es realmente vivir en una camper: “Esta es mi casita estos días”.

La que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ ha decidido embarcarse en esta aventura, no solo con su compañero de viaje, sino también acompañada de dos perros. Por ello, ha querido hacer un tour completo por todas las instalaciones de la camper. La creadora de contenido ha enseñado cada rincón del lugar en el que está viviendo esta experiencia: el sitio donde comen, la nevera y el congelador o la habitación con su propia claraboya. Además, se sincera sobre el lugar que más detesta: “Es la parte más asquerosa”.

La creadora de contenido no podía dejar de lado uno de los aspectos que más le ha llamado la atención sobre cómo es viajar con una camper. Con relación a la higiene, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla del depósito de aguas negras y de cómo se enfrenta a ese momento: “Cuanto te toca…”. Además, Sandra se sincera por completo y desvela si estaría dispuesta a volver a vivir esta experiencia. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha mostrado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!