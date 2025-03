La isla de las tentaciones 8, FIN

Han sido muchos meses de preparación. Cerramos tres maletas con casi 50 looks. Looks de día y looks de noche para entrar en las villas, vestidos para las hogueras, para las hogueras de confrontación, para la hoguera final, para el espejo, para el desembarco, para las primeras citas de los collares, para la presentación de los solteros, para el cierre de villas y para otros muchos porsis porque cada edición es una sorpresa.