Logo de telecincotelecinco
Televisión
Logo de Estilista de guardia
Supervivientes

¡Hoy estrenamos Supervivientes 2026!

portada
María Lamela. Estilista de guardia
Compartir

¡Ha llegado el gran día! Hoy jueves a las 21:45, estreno de Supervivientes 2026 en Telecinco. Mucha suerte a todos, a Sandra, a Ion, a Jorge Javier, a los concursantes, y en especial a Maria Lamela que hoy debuta en el reality. Hoy os traigo más fotos y detalles de sus looks de las fotos oficiales antes de partir a Los Cayos Cochinos.

María Lamela
María Lamela
María Lamela
María Lamela

El look de kimono de gasa con print oriental es de la colección de Teté By Odette x Carla Hinojosa, el bandeau es de la colección de baño de Guanabana, los pendientes de Sandra Mahillo, y las sandalias son de Magrit

Presentadores
Presentadores

El bañador bordado con cuentas de azabache y rafia negra es del desfile de Dolores Cortés, lo vi en la última edición de la MBMFW y me encantó. Lo combinamos con una falda lápiz negra con abertura y sandalias negras de Magrit.

María Lamela
María Lamela
María Lamela
María Lamela

El vestido rosa con flores bordadas cut out es de Fetiche Suances y las sandalias blancas de Steve Madden.

María Lamela
María Lamela

El mono negro de lino con estampado de palmeras es de la nueva colección de verano de Capriche

María Lamela
María Lamela

Os esperamos esta noche. ¡Que comience la aventura!

Temas