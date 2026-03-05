¡Hoy estrenamos Supervivientes 2026!

Compartir







05 MAR 2026 - 15:09h.

¡Ha llegado el gran día! Hoy jueves a las 21:45, estreno de Supervivientes 2026 en Telecinco. Mucha suerte a todos, a Sandra, a Ion, a Jorge Javier, a los concursantes, y en especial a Maria Lamela que hoy debuta en el reality. Hoy os traigo más fotos y detalles de sus looks de las fotos oficiales antes de partir a Los Cayos Cochinos.

El look de kimono de gasa con print oriental es de la colección de Teté By Odette x Carla Hinojosa, el bandeau es de la colección de baño de Guanabana, los pendientes de Sandra Mahillo, y las sandalias son de Magrit

El bañador bordado con cuentas de azabache y rafia negra es del desfile de Dolores Cortés, lo vi en la última edición de la MBMFW y me encantó. Lo combinamos con una falda lápiz negra con abertura y sandalias negras de Magrit.

El vestido rosa con flores bordadas cut out es de Fetiche Suances y las sandalias blancas de Steve Madden.

El mono negro de lino con estampado de palmeras es de la nueva colección de verano de Capriche

Os esperamos esta noche. ¡Que comience la aventura!