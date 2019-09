Telecinco estrena 'The Cry', exitosa miniserie de la BBC protagonizada por Jenna Coleman y Ewan Leslie

Producida por Synchronicity Films y rodada en diversas localizaciones de Australia y Escocia, esta miniserie de cuatro entregas dirigida por el cotizado director de televisión australiano Glendyn Ivin (‘Safe Ivin’) está protagonizada por Jenna Coleman (nominada al BAFTA a la Mejor Actriz por su interpretación en ‘Doctor Who’ en 2015) y Ewan Leslie (galardonado con un Australian Academy of Cinema and Television Arts Award al Mejor Actor de Reparto por ‘Top of the Lake’ en 2017). Cuenta también en su elenco con Asher Keddie (‘X-Men orígenes: Lobezno’), Markella Kavanagh (‘El misterio de Hanging Rock’), Stella Gonet (‘Mi vida ahora’), Sophie Kennedy Clark (BAFTA a la Mejor Actriz por su labor en ‘Philomena’ en 2014) y Shauna Macdonald (saga de ‘The Descent’), entre otros intérpretes.