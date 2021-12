Por ejemplo, solo en España, el consumo de limones frescos creció un 20% interanual a lo largo del curso pasado, hasta alcanzar las 126.693 toneladas , de acuerdo con los datos aportados por el Panel de Consumo Alimentario en los Hogares que elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) , elevando la ingesta per cápita de los españoles a unos 2,74 kg. Además, se trata de una fruta accesible, sin apenas disparidad de adquisición entre los diversos estratos sociales, ya que la clase baja en España consumió una media de 2,81 kg anuales en ese periodo.

Pese a que estas cifras expresan una frecuencia de consumo bastante alta -entre dos y cuatro veces a la semana-, no cubre la cantidad diaria de vitamina C recomendada por los profesionales de la nutrición, que en adultos oscila entre los 95 y 110 mg al día, tal como recoge el Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre Ingestas Nutricionales de Referencia para la población española. Por tanto, si un limón de 100 g contiene en su interior unos 50 mg de vitamina C, cualquier persona a partir de 20 años podría cubrir sus necesidades de dicho nutriente consumiendo entre dos y tres limones cada 24 horas.