El limón es un producto que está de moda por sus beneficios saludables, ya que es fuente de vitamina C que contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario, ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora la absorción de hierro. Además, su versatilidad en la cocina hace que sea un productor muy apreciado por los grandes chefs y mixólogos.

Líder con un código de buenas prácticas en la contratación

El liderazgo en producción y exportación no es casual. Desde hace años, el sector trabaja en un Manual de Materias Activas y Recomendaciones en Tratamientos para Limón que ayuda a los productores a realizar una correcta gestión de plagas, una reducción de uso de fitosanitarios y una mejora en la pos-cosecha para lograr un limón sano y natural .

Consciente de la importancia de todos los eslabones de la cadena, el sector del limón europeo, que ha puesto en marcha la campaña Welcome to the Lemon Age, también se orienta a la generación y distribución del valor agregado entre los colaboradores y accionistas, considerando las condiciones del mercado, la equidad y la justicia. Por ello, todas las operaciones de compraventa de limones deben formalizarse a través del Contrato Tipo homologado que se adapta a las exigentes condiciones que fija la Ley 12/2013 de la Cadena Alimentaria de España y que se resume en el Código de Buenas Prácticas en la Contratación Alimentaria (CBPCA) promulgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.