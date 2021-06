Antonia Cortés se atreve con ‘Hoy quiero confesarme’ de Isabel Pantoja

Y lo ha hecho a lo grande, Antonia ha elegido el tema de Isabel Pantoja, ‘Hoy quiero confesarme’, cuando lo ha escuchado la mentora, ha exclamado “uhhh”. Le ha querido explicar por qué ha dicho “uuuhhh”, “te lleva a muchos recuerdos”, y ha añadido, “tú te retiraste para estar con tus hijos y yo me retiré para estar con mi hijo y mi marido pero no puedo ser, tuve que seguir cantando”.

Risto le ha contado por qué no ha apostado por ella, “yo no he pujado porque no deja de ser más de lo mismo, para lo que has hecho ya está Isabel Pantoja”, ha sentenciado. Danna sí ha pujado junto a su compañera por 1.000 euros, y en la puja final Isabel ha subido hasta los 3.000 euros.