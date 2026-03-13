Antía Troncoso 13 MAR 2026 - 03:00h.

Tras la expulsión de Álex Guita, que se había enfrentado en duelo contra Marisa Jara, los concursantes de 'Supervivientes 2026' se enfrentaban a unas nuevas nominaciones. Era durante este momento, concretamente en el turno de Paola Olmedo, cuando se producía un nuevo momentazo. Y es que la expareja de José María Almoguera no dudaba en dirigirse a su exyerna, Carmen Borrego, y lanzarle un mensaje.

Paola Olmedo se enfrenta en el programa a dos grandes retos. El primero, ser capaz de sobrevivir en unas condiciones tan extremas como las que viven los concursantes de 'Supervivientes'. El segundo, darse a conocer por sí misma, separándose definitivamente del clan Campos, quienes durante mucho tiempo fueron su familia por su relación sentimental con José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego.

Desde su divorcio con José María Almoguera, la de Paraguay y el hijo de Carmen Borrego han estado en una guerra constante por sus diferencias a la hora de llegar a un acuerdo para firmar su divorcio. Un conflicto sobre el que ambos se han pronunciado en los distintos platós de televisión. La última vez en '¡De viernes!', donde ambos tuvieron un tensísimo cara a cara antes de que Paola pusiese rumbo a Honduras.

Paola se sincera sobre su matrimonio con Almoguera

Lo cierto es que desde que comenzó su aventura en 'Supervivientes', Paola Olmedo ha hablado en más de una ocasión sobre su exnovio José María Almoguera, sincerándose con algunos de sus compañeros sobre su matrimonio con él. Incluso, ha llegado a desvelar si se había planteado en algún momento retomar su relación con el padre de su hijo: "Soy de las que piensa que lo que no ha funcionado ya, no va a funcionar más".

El mensaje de Paola Olmedo a Carmen Borrego

Ha sido esta noche, durante la gala, cuando Paola Olmedo se dirigía a su exyerna, Carmen Borrego. Un momento que ocurría justo en su turno de nominar. Y es que cuando la concursante se encontraba en la zona de nominaciones, Jorge Javier Vázquez aprovechaba para preguntarle por la madre de su exmarido: ¿Algún mensaje en especial para Carmen Borrego?

Una pregunta ante la que concursante no dudaba en responder de la manera más sincera posible: "¡Wow! El haber estado aquí, qué ovarios. Es duro, es muy duro", reconocía Paola Olmedo, quien comenzaba está experiencia diciendo que uno de sus objetivos era superar a su exyerna, que tan solo estuvo 21 días en 'Supervivientes'. ¿Lo conseguirá? Por lo pronto, Paola ya reconoce el esfuerzo que hizo Carmen Borrego en su día.

