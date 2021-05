Isabel Pantoja hace llorar a Belinda Falcón con sus palabras: "No esperaba escuchar algo así esta noche"

Belinda tiene en la voz una dulzura especial y una garra extraordinaria y lo ha demostrado con cada una de las notas de su canción. Isabel Pantoja y Danna Paola han quedado completamente fascinadas con la habilidad musical de Belinda y se han deshecho en halagos en su valoración. Incluso Risto Mejide, a quien ya no le quedaba un solo euro en su marcador, también se ha rendido a sus pies: “No entiendo cómo puede haber gente que no sabe entonar un do sin autotune y tienen una carrera musical y tú no”.