Isabel Pantoja se quita el sombrero ante Nalaya en ‘Top star’

Nalaya es una de las artistas más conocidas de Ibiza, “la música electrónica me cambio por completo”, ha explicado, y ha podido trabajar con muchos artistas como Cristina Aguilera, Joan Manuel Serrat… Cuando la ha visto Risto se ha acordado de ella, tuvo el placer de verla actuar en un hotel.

Nalaya se ha subido al escenario y ha interpretado ‘Shallow’ de Lady Gaga y Bradley Cooper, los tres mentores han apostado por ella con una puja inicial de 5.000 euros. “Lo has hecho para quitarse el sombrero, eres perfecta”, ha asegurado Isabel Pantoja tras la actuación, “has cogido al público y te los has llevado donde has querido”, ha sentenciado Risto.