Luciano cautiva a todos en 'Top Star', incluso ya tiene un club de fans entre 'Los 50' del público

Luciano arrasa

Danna Paola estaba alucinando con este artista, "¡qué rollo!", ha exclamado, "sí a todo", ha añadido y por supuesto, ha pujado por él. Isabel Pantoja también estaba encantada con Luciano porque él tiene todo lo que que tener un artista, "eres tú, no te pareces a nadie, lo tienes todo, eres hasta guapo", le ha dicho.

Risto tenía muy claro que no era un cantante al uso, "tienes mucha mili, mucha calle...", le ha dicho, no es la primera vez que se sube a un escenario, y esto es lo que tiene Luciano, "calidad", ha asegurado, "es superar las expectativas y tú las has superado con cada estrofa", ha sentenciado.