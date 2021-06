Isabel Pantoja, la única que ha apostado por Manu Valiana: “Me ha faltado ponerme de pie”

Durante la actuación, Isabel Pantoja ha sido la única quien ha pulsado su marcador para pujar por él, y lo ha hecho con 1.000 euros. “Lo que sí me ha gustado muchísimo ha sido tu voz, te he visto nervioso, pero lógico y normal. Tu voz es extraordinaria, no has desafinado en ningún momento”, ha asegurado la mentora. Solo le ha faltado una cosa, ponerse de pie. Con las palabras de Isabel, Manu se ha quedado muy contento, “me voy para Málaga a gusto”, ha asegurado.