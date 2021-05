Marcelino arrasa con su actuación y logra más del 80% del apoyo del público

Este barcelonés de 31 años ha puesto a todos a bailar con una canción con mucho ritmo, ‘I just can’t stop’ y por un momento nos ha trasladado al mismísimo Bronx. Aunque los mentores creen que Marcelino no ha elegido bien la canción para lucirse, lo cierto es que Marcelino no se ha echado para atrás y ha cantado otra canción a capella para que viesen su potencial: “Eres un gran artista, cantas, bailas, tienes arte y con eso se nace”.