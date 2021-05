La sensación de ganar nos hace sentirnos poderosos, subir a las alturas, es una descarga de dopamina en el cerebro que se transforma en puro placer. Para algunos se vuelve incluso adictivo como les ocurre a los concursantes de la primera categoría en este segundo programa de 'Top star'. Los concursantes de esta categoría conocen muy bien ese sentimiento y están dispuestos a revivirlo aquí esta noche, quieren volver a gritar en alto "We are the champios".