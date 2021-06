Shakira Martínez arrasa en ‘Top star’ con su actuación: ¡30.000 euros por su voz!

La reñida puja por Shakira

‘Top star’ es otra ventana para llegar a la gente, por eso ha decidido venir, y también para llevarse el premio, “he venido aquí a luchar por lo mío y no me voy sin mis 'jalleres”, ha asegurado. Sobre el escenario, ha lucido como una estrella: los tres mentores no han dudado ni un segundo y han pulsado por ella.