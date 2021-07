Tensión entre Risto y Angélica: “Estoy aquí para darte mi opinión, para eso me pagan, y a ti para escucharla”

Si en la cuarta gala de 'Top star' Risto se apresuró a pujar por Angélica porque le llamó mucho la atención su voz, minutos después se arrepentía . No le convenció al final la artista. Lo mismo le ha pasado en la final, “no me ha gustado , lo siento Angélica, con todo el respeto del mundo, dándote la enhorabuena por llegar a la final”, ha dicho Risto.

El mentor estaba muy preocupado porque no podían ser tan buenos todos los artistas, “no pueden ser todos extraordinarios, tiene que haber alguno que pinche”, ha explicado, “eres la primera que pincha en esta final”, ha añadido.

"Es tu opinión, es respetable”, le ha espetado Angélica. Pero estas palabras no le han sentado muy bien al mentor, “discúlpame, por supuesto que es mi opinión, por supuesto que es respetable, y yo te he hablado con respeto. Estoy aquí para dártela, para eso me pagan, y a ti para escucharla”, ha concluido un tanto irritado por la situación.